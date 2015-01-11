«Был, есть и будет гордостью Челябинска» – игроки «Трактора» ответили на претензии к руководству клуба

Игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» выступили с официальным заявлением к болельщикам в ответ на колонку бывшего PR-специалиста ХК«Трактор» Игоря Жукова.

«В очередной раз в интернет-СМИ происходит попытка очернить руководство хоккейного клуба "Трактор" в глазах миллионов любителей хоккея Челябинской области. Буквально две недели назад фанатское движение "Сектор А" уже публиковало заявление в защиту руководителей клуба с требованием прекратить атаки на "Трактор" и сведение политических счетов в выборный год в Челябинской области и Челябинске. Полностью поддерживаем ребят из "Сектора А" и твердо заявляем: руководство ХК "Трактор" и лично директор Иван Викторович Сеничев делают все возможное для того, чтобы хоккей в Челябинске жил и развивался. Чтобы команда играла и достигала результатов. Даже несмотря на большое количество травм, мы сумели выйти в плей-офф и дать бой "Автомобилисту". Может, не все получилось, но это спорт», – говорится в сообщении, подписанном капитаном команды Александром Шининым и его ассистентами.

Напомним, автор очередной статьи против «Трактора» был дважды уволен из организации в 2011 и 2018 годах при разных руководителях. Болельщиков клуба более чем с 70-летней историей призывают помнить, что хоккей в городе развивается, в том числе и благодаря руководству клуба.

https://dostup1.ru/society/Byl-est-i-budet-gordostyu-Chelyabinska--igroki-Traktora-otvetili-na-pretenzii-k-rukovodstvu-kluba_114339.html