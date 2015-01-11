ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности к 2020 году

ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений.

«Есть предложение, которое включено в государственный стандарт, устанавливающий дополнительные требования к пассажирским автобусам, которые направлены на обеспечение безопасности людей. Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности – это хорошо, но нужны подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», – цитирует начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина ТАСС.

Также он отметил, что ГИБДД уже внесла данную инициативу в Росстандарт.

По данным Госавтоинспекции, в 2018 году в России по вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс. ДТП, в которых погибли 269 человек.

https://dostup1.ru/society/GIBDD-predlozhila-oborudovat-avtobusy-podushkami-bezopasnosti-k-2020-godu_114364.html