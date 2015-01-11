Сбор платы за ОДН обоснован решением суда

В платёжках за февраль текущего года жители домов, которые находятся в управлении ЖЭК-4, обнаружили дополнительную строку с начислениями за общедомовые нужды (водоснабжение) за период с 1 июля 2015 года по 31 июля 2016 года.

Ситуация сложилась в связи с судебными разбирательствами, которые шли между УК «ЖЭК-4» и МПКХ по начислениям платы за общедомовые нужды. В ноябре 2018 года судом было принято решение о том, что управляющая организация обязана выставить платежи, задолженность по которым сформировалась в 2015 и в 2016 годах. Решение суда вступило в законную силу с 1 февраля 2019 года.

– К сожалению, эта практика применяется в Озерском городском округе не впервые. Год назад в такой ситуации оказалась УК «ЖКС». В результате судебных разбирательств и решения суда жителям были выставлены разовые платежи, но только речь шла об общедомовых нуждах в части оплаты электроэнергии.

Примерно год назад в такой же ситуации были жители посёлка Метлино. Управляющая компания посёлка проиграла судебный спор по начислению ОДН. Ситуация с ЖЭК-4 полностью аналогична ситуации в посёлке Метлино.

С точки зрения закона, действия управляющей организации правомерны. Если у кого-то возникли вопросы по индивидуальному начислению, то необходимо обратиться за разъяснениями в управляющую компанию в ЖЭК-4, кроме того, разъяснения можно получить в управлении ЖКХ, – прокомментировал ситуацию первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Как следует из справки, предоставленной «ЖЭК-4», в спорный период начисление и сбор платы, как за внутриквартирное потребление, так и за общедомовые нужды производились МПКХ. С 1 июля 2015 года ресурсоснабжающая организация прекратила сбор платы за ОДН, далее вопрос решался в суде.

Решением арбитражного суда Челябинской области от 20.11.2018 года с ООО «ЖЭК-4» за период с 1 июля 2015 года по 31 июля 2016 года в пользу МПКХ была взыскана задолженность за ОДН на сумму порядка 2 686 тысяч рублей.

В этот период «ЖЭК-4» в адрес жителей обслуживаемых домов счета за ОДН по горячей и холодной воде не выставлялись. Несмотря на то, что счета не выставлялись, коммунальная услуга предоставлялась в полном объёме. В соответствии с решениями суда, данные начисления были включены в квитанции за февраль 2019 года. Следует обратить внимание, что платёж носит единовременный характер. В случае его неоплаты на указанную сумму подлежат начислению пени.

С дополнительными вопросами жители могут обратиться в Главное управление «Государственной жилищной инспекции по Челябинской области» в отдел проверки обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги телефон +7 (351) 727-78-80 (http://www.gzhi74.ru/htmlpages/Show/Kontakty)

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38618/