16 марта 2019г. в Доме культуры «Энергетик» п. Новогорный состоится ХII Областной фестиваль-конкурс хоров и вокальных ансамблей ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «Золотые россыпи Урала».

Учредители фестиваля-конкурса:

-Министерство культуры Челябинской области.

-ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества».

-Областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области.

В фестивале примут участие 22 коллектива (9 хоровых и 15 вокальных ансамблей) из 12 территорий Челябинской области, а именно: гг. Снежинск, Озерск, Нязепетровск, Кыштым, Верхний Уфалей, Касли, п. Метлино, с. Аргаяш, п. Новогорный, п. Рощино, с. Долгодеревенское Сосновский район. Общее количество участников – 365 человек.

Состав жюри:

Председатель: Шутова Лира Ивановна — Заслуженный работник культуры РФ, профессор Челябинского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, член областной комиссии по оценке деятельности статусных коллективов.

Члены жюри:

Перерва Оксана Юрьевна — доцент кафедры хорового пения Челябинского государственного института культуры, регент, лауреат международных и Всероссийских конкурсов;

Биушева Ригина Владимировна— специалист инструментального и вокального жанров ХТО Челябинского государственного центра народного творчества, член областной комиссии по оценке деятельности статусных коллективов;

Глазырин Валерий Александрович — председатель комиссии по работе с молодежью областного Совета ветеранов Челябинской области.

Удачи всем участникам!

Начало в 11: часов.

Цена билета – 100 рублей.