16 марта 2019г. в Доме культуры «Энергетик» п. Новогорный состоится ХII Областной фестиваль-конкурс хоров и вокальных ансамблей ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «Золотые россыпи Урала».
Учредители фестиваля-конкурса:
-Министерство культуры Челябинской области.
-ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества».
-Областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области.
В фестивале примут участие 22 коллектива (9 хоровых и 15 вокальных ансамблей) из 12 территорий Челябинской области, а именно: гг. Снежинск, Озерск, Нязепетровск, Кыштым, Верхний Уфалей, Касли, п. Метлино, с. Аргаяш, п. Новогорный, п. Рощино, с. Долгодеревенское Сосновский район. Общее количество участников – 365 человек.
Состав жюри:
Председатель: Шутова Лира Ивановна — Заслуженный работник культуры РФ, профессор Челябинского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, член областной комиссии по оценке деятельности статусных коллективов.
Члены жюри:
Перерва Оксана Юрьевна — доцент кафедры хорового пения Челябинского государственного института культуры, регент, лауреат международных и Всероссийских конкурсов;
Биушева Ригина Владимировна— специалист инструментального и вокального жанров ХТО Челябинского государственного центра народного творчества, член областной комиссии по оценке деятельности статусных коллективов;
Глазырин Валерий Александрович — председатель комиссии по работе с молодежью областного Совета ветеранов Челябинской области.
Удачи всем участникам!
Начало в 11: часов.
Цена билета – 100 рублей.