Температурные «качели», НМУ и небольшие осадки ждут южноуральцев в понедельник

Неустойчивая и скачкообразная погода ждет южноуральцев в ближайшие сутки, 18 марта, – температура выше и ниже ноля будут чередоваться.

По прогнозам Челябинского Гидрометцентра, в понедельник в регионе ожидается переменная облачность, на юге небольшие осадки, на дорогах гололедица. Днем воздух прогреется до плюс 5. Порывы юго-восточного ветра достигнут 12 м/с.+

При этом в Челябинске, Карабаше, Сатке, Златоусте, Коркино, Аше и Магнитогорске сохраняются неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ. В этих городах режим повышенной экологической опасности планируется снять не раньше вечера понедельника.

https://dostup1.ru/society/Temperaturnye-kacheli-NMU-i-nebolshie-osadki-zhdut-yuzhnouraltsev-v-ponedelnik_114566.html