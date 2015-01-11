Округ в третий раз стал площадкой областного фестиваля «Золотые россыпи Урала»

16 марта в ДК «Энергетик» посёлка Новогорный прошёл XII Областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

В фестивале приняли участие 22 вокально-исполнительских коллектива из Снежинска, Озерска, из посёлков Метлино и Новогорный, Нязепетровска, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Касли, Аргаяша, Рощино, Долгодеревенского. В этом году на площадке ДК «Энергетик» собрались более 360 человек.

Интересно отметить, что фестиваль «Золотые россыпи Урала» проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинского государственного центра народного творчества, администрации Озерского городского округа. В этом году в третий раз гостеприимной площадкой для певческих коллективов стал дворец культуры посёлка Новогорный.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратились заместитель председателя областного Совета ветеранов Сергей Седнев и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. Куратор проекта «Золотые россыпи Урала» Ригина Биушева поблагодарила Озерский городской округ за содействие и помощь в организации столь масштабного и важного для всей области мероприятия.

В состав жюри вошли: председатель, профессор Челябинского государственного института культуры Лира Шутова; доцент кафедры хорового пения Челябинского государственного института культуры Оксана Перерва; специалист инструментального и вокального жанров ХТО Челябинского государственного центра народного творчества Ригина Биушева; председатель комиссии по работе с молодежью областного Совета ветеранов Челябинской области Валерий Глазырин.

Озерский городской округ на фестивале представляли пять коллективов:

– академический мужской хор (ДК «Маяк», хормейстер – Юлия Некрасова),

– академический женский хор (ДК «Маяк», хормейстер – Наталья Токарева),

– хор русской песни (ДК «Маяк», хормейстер – Елена Петрухина),

– дуэт Татьяна Капина и Милана Байгужина (ДК «Энергетик», хормейстер – Татьяна Капина),

– хор ветеранов труда «Славянка» (ДК«Энергетик», хормейстер – Татьяна Капина)

– вокальный ансамбль «Лето» (ДК«Энергетик», хормейстер – Татьяна Капина)

По решению членов жюри звания распределились следующим образом:

Гран - при фестиваля получил:

- Заслуженный коллектив академический мужской хор / хормейстер - Некрасова Юлия Сергеевна / г. Озерск, МБУ «КДЦ».

Лауреаты I степени:

- Народный коллектив хор «Поющие сердца» / хормейстер – Ибатов Денис Гамильянович/ п. Рощино, ДК «МСКО»

- Народный коллектив хор народной песни «Вечерка» / хормейстер – Новокрещенова Наталья Владимировна / Сосновский р-н, БМУК «МСКО» Мирненский дом культуры.

Лауреаты II степени:

- Народный коллектив хор русской песни / хормейстер - Петрухина Елена Александрова, концертмейстер - Битько Александр Григорьевич / г.Озерск, МБУ «КДЦ»,;

- Народный коллектив академический женский хор / хормейстер - Токарева Наталья Николаевна, концертмейстер – Смирнова Галина Степановна / г.Озерск, МБУ «КДЦ»;

- Вокальный ансамбль «Аннушка / хормейстер – Елесеев Сергей Александрович / г.Кыштым, МУ «ЦКС» Народный дом;

- Народный коллектив вокальный ансамбль «Вечора» / хормейстер – Ивасюк Валентина Васильевна / Сосновский р-н, Полетаевский ДК МБУК «МСКО»;

- Народный коллектив вокальной песни «Лето» / хормейстер – Капина Татьяна Владимировна, концертмейстер – Исайкин Александр Николаевич / Озерский городской округ, п. Новогорный, МБУ «КДЦ» - филиал ДК «Энергетик».

Лауреаты III степени:

- Народный коллектив хор русской песни «Родные напевы» / хормейстер – Барбышева Любовь Эйновна, концертмейстер – Васильев Евгений / Сосновский р-н, Кременкульский Дом культуры МБУК «МСКО»;

-Вокальный ансамбль «Тайгиночка» / хормейстер – Куреннов Алексей Сергеевич / п. Тайгинка, МУ «ЦКС» ДК п.Тайгинка;

- Хор ветеранов «Никельчане» / хормейстер – Суркова Людмила Анатольевна / г.Верхний Уфалей, МБУК ВГО «ЦКС» Центра досуга мкр-н Никельщик

Дипломанты фестиваля:

I степени:

- Народный коллектив ансамбль «Бедовые ребята» / хормейстер – Лукьянов Владимир Николаевич / с. Долгодеревенское, РДК МБУК «МСКО»;

- НК хор ветеранов «Славянка» / Татьяна Владимировна Капина, концертмейстер — Александр Николаевич Исайкин /, Озерский городской округ пос.Новогорный МБУ «КДЦ» - филиал ДК «Энергетик»;

- Народный коллектив хор русской песни / Солодухина Людмила Степановна, концертмейстер – Семиряжко Николай Иванович / г.Снежинск, МБУ КО «Октябрь»;

- Народный коллектив ансамбль народной песни «Забава» / хормейстер - Кичигина Елена Анатольевна / г.Касли, Дворец культуры им.Захарова;

- Вокальный ансамбль «Тальяночка» / хормейстер - Архипова Галина Николаевна, балетмейстер - Степанов Вячеслав Петрович/, Аргаяшский район СДК «Краснооктябрьский»;

- вокальный ансамбль «Россияночка» / хормейстер – Лютиков Леонид Анатольевич / г. Нязепетровск, Шемахинский СДК.

II степени:

- Хор села Аргаяш / хормейстер - Заслонова Ирина Николаевна / с.Аргаяш, Аргаяшский РДК

- Женский вокальный ансамбль «Сударушки» / хормейстер - Габбасова Лилия Наримановна / п.Метлино, ДК «Синегорье»

- Хор ветеранов «Родники» / хормейстер – Степанова Надежда Михайловна / г. Незепетровск, районный дом культуры МБУК ЦКС;

Глубокую благодарность Учредители и организаторы фестиваля поблагодарили коллектив дома культуры «Энергетик» за хорошую организацию, теплый прием и многолетнее сотрудничество.

Фото Александра Абросимова, Культурно-досуговый центр.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38752/