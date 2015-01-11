Песков рассказал, как подбирали новых глав регионов

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что присутствие в президентском резерве и успешный опыт работы на руководящих должностях стали основными критериями при подборе врио губернатора нескольких регионов.

Напомним, 19 и 21 марта стало известно о кадровых перестановках на региональном уровне. Так, Владимир Путин назначил врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, врио Оренбургской области –Дениса Паслера, врио главы Республики Алтай – Олега Хорохордина.

«Все они так или иначе являются участниками последней или предпоследней волны общей практики по формированию президентского резерва, они все были в обойме этого президентского резерва. Дополнительным критерием является опыт работы, в том числе и руководящий, в федеральных органах власти или региональных органах власти. Все назначенные временно исполняющими обязанности руководителей регионов этим критериям соответствуют», – заявил Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря Путина, связь с регионом при назначении врио не играла решающую роль.

Как отметил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, уровень поддержки населением глав регионов, подавших в отставку на этой неделе, был невысок, сообщает ТАСС. В регионах, где сменились главы, он не превышал 30%.

https://dostup1.ru/politics/Peskov-rasskazal-kak-podbirali-novyh-glav-regionov_114733.html