К реализации проекта «Чистый воздух» в Челябинской области подключат блогеров

Росприроднадзор создаст рабочие группы по реализации проекта «Чистый воздух».

Рабочие группы будут созданы в Челябинске, Магнитогорске и в других городах, отмеченных в майских указах президента по снижению выбросов на 20% к 2024 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, в рабочие группы будут привлечены общественники и блогеры — «все те, кто формирует общественное мнение». «Хотелось бы работать с теми людьми, которые реально хотят что-то изменить, а не просто ищут виноватого», — цитирует издание Светлану Радионову. Рабочие группы планируют создать до сентября 2019 года.

http://echochel.ru/news/2019/03/25/79127/