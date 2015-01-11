К реализации проекта «Чистый воздух» в Челябинской области подключат блогеров

Росприроднадзор создаст рабочие группы по реализации проекта «Чистый воздух».
Рабочие группы будут созданы в Челябинске, Магнитогорске и в других городах, отмеченных в майских указах президента по снижению выбросов на 20% к 2024 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словам, в рабочие группы будут привлечены общественники и блогеры — «все те, кто формирует общественное мнение». «Хотелось бы работать с теми людьми, которые реально хотят что-то изменить, а не просто ищут виноватого», — цитирует издание Светлану Радионову. Рабочие группы планируют создать до сентября 2019 года.
http://echochel.ru/news/2019/03/25/79127/
Ключевые теги: экология, блогеры, помощь, чистый воздух.
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