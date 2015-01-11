Чиновник из Челябинской области извинился перед пожилым тренером за то, что упрекнул его в непатриотичности

Глава Нагайбакского района Виталий Гайсин извинился перед 73-летним Владимиром Семеновым за свое высказывание на аппаратном совещании в администрации. Он упрекнул тренера, который больше 30 лет бесплатно обучает детей гиревому спорту, в непатриотизме.

— Я приношу свои извинения Владимиру Евдокимовичу Семенову. Мое высказывание носило не адресный характер. В рамках работы администрации района на 2019 год планируется проведение встреч со спортивными командами по каждому виду спорта и обсуждения проблем и вопросов, — цитирует Гайсина местное издание «Всходы».

Владимир Евдокимович организовал в заброшенной школе спортивный клуб «Самсон». Обустроил на свои деньги, хотя сам получал немного, всю жизнь проработал токарем. Его воспитанники занимают призовые места на областных, всероссийских и даже международных соревнованиях. Финансово район практически не помогает спортсменам, ребята ездят на соревнования за свой счет.

Тренер много лет просил денег у властей, все безрезультатно. А еще пытался получить ставку тренера, но его трудоустроили уборщиком из-за отсутствия высшего образования. Устав бороться с властями, 73-летний тренер решил уволиться. Из-за этого под вопросом оказалось участие гиревиков на областных соревнованиях «Золотой колос». Что и не понравилось главе района.

История стала известна всей области благодаря местным блогерам, они сделали большое интервью с Владимиром Семеновым.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3427021/