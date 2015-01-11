«РИА Рейтинг»: Почти половина населения Челябинской области может позволить себе купить квартиру в кредит

Аналитики назвали регионы Урала с самой доступной и недоступной ипотекой.

Эксперты анализировали доступность населению кредита на покупку двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров и первоначальным взносом 30%.

Аналитики назвали регионы Урала с самой доступной и недоступной ипотекой.

Эксперты анализировали доступность населению кредита на покупку двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров и первоначальным взносом 30%. Больше всего финансовых возможностей у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Эти регионы лидируют не только на Урале, но и в целом по России. На Ямале почти 70% семей могут позволить себе ипотеку, в Югре — более половины.

Челябинская область на 12-м месте по стране. Здесь около 40% населения могут купить квартиру в кредит, говорится в сообщении «РИА Рейтинг». Директор компании «IBC Недвижимость» Станислав Ахмедзянов подтвердил, что южноуральцы берут ипотеку очень активно. Средняя сумма кредита в Челябинской области составляет 1 млн 400 тыс. рублей.

«Ипотека становится более популярной, чем раньше. Она имеет больший вес в доле сделок. Если раньше 45-50% сделок по ипотеке от общего количества, то сейчас эта цифра доходит до 60%. По строящемуся жилью есть четкий перекос в сторону ипотеки, потому что это чаще всего первое жилье для молодых семей, у которых отсутствует то, что возможно продать для того, чтобы купить квартиру. В новом и строящемся жилье чаще всего процент достигает 65-70% от общего количества сделок», — прокомментировал Станислав Ахмедзянов.

Регионами с наименее доступной ипотекой на Урале стали Свердловская и Курганская области. В Свердловской жилищные кредиты доступны для 27,8% населения, в Курганской — области — для 27,4%

http://echochel.ru/news/2019/03/26/79140/