Снежик покоряет космос

…И никаких шуток. Всё всерьез.

Теперь по порядку и поподробнее.

1 апреля 2019 года клубу юных карикатуристов исполняется 34 года.

Накануне этого праздника «клюквинисты» в очередной раз оформили первоапрельскую выставку, посвящённую дню юмора. Это уже тридцать четвертая первоапрельская выставка «Клюквы».

Кроме того, президент клуба «Клюква» - Николай Фёдорович Чернышёв - в рамках проекта Росатома провёл мастер-класс по карикатуре, посвящённый атомному флоту России.

Тема была для детей сложная, но все с ней справились.

Работы получились интересные.

Некоторые ребята использовали в своих карикатурах давно «ушедший в народ» и заживший самостоятельной жизнью символ города Снежинска-Снежика.

Но у этого автономного символа есть автор. «Папа» забавного снежного человечка - Андрей Чесноков, ставший членом клуба карикатуристов "Клюква" с 1992 года.

Кстати, мало кто знает, что недавно Снежик слетал в космос.

И это отнюдь не розыгрыш!

На самом деле в 2018 году наш российский космонавт взял с собой на орбитальную станцию игрушку(Снежика),которую ему подарили на встрече в Снежинске.

Так что «Клюква», «клюквинцы» и «клюквинисты» покорили уже не только множество стран мира (о чем свидетельствуют их многочисленные золотые награды), но и самый настоящий космос.

«Клюква»! Ты – космос!

Александр Волынцев