Фиксировать нарушения ПДД с камер на Южном Урале будет новая компания

В Челябинской области сменился поставщик услуги фото- и видеофиксации нарушений.

ПАО «Мегафон» выиграло тендер на фиксацию нарушений на дорогах Челябинской области. Компания выполнит услуги за 68 млн 990 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 210 млн рублей.

В аукционе приняли участие пять компаний, включая «Аэль-РТС Инжиниринг» — победителя прошлогоднего тендера. «Мегафон» будет предоставлять данные с камер до 19 декабря 2019 года. По условиям контракта у компании должно быть не менее 24 передвижных комплексов фотофиксации нарушений ПДД.

http://echochel.ru/news/2019/03/29/79203/