В Снежинске предприятие незаконно заработало 15 млн на размещении опасных отходов

В Снежинске возбуждено уголовное дело о предпринимательской деятельности по размещению отходов без лицензии – незаконно полученный доход превысил 15 млн рублей.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, местная администрация передала в бессрочное пользование созданному муниципальному казенному предприятию «Чистый город» два земельных участка. Один – для эксплуатации и обслуживания полигона твердых бытовых отходов, второй – для строительства второй и третьей очереди полигона.

«С января 2017-го по декабрь 2018-го предприятие осуществляло деятельность по размещению отходов III-IV классов опасности при отсутствии лицензии. Незаконный доход составил свыше 15 млн рублей», – говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный отдел ОМВД по Снежинску, где возбуждено дело по части 2 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).

Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре города.

https://dostup1.ru/economics/V-Snezhinske-predpriyatie-nezakonno-zarabotalo-15-mln-na-razmeschenii-opasnyh-othodov_115052.html