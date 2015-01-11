В ПФР рассказали, как узнать полный размер будущей пенсии

В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии.

Этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций. При этом перерасчет выплат ежегодно проходит 1 августа за счет взносов от работодателя. В случае увольнения россиянин будет получать уже проиндексированную пенсию, пишет «Российская газета».+

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Если же нет возможности воспользоваться онлайн-сервисами, можно обратиться в территориальный орган ПФР.

В организации также уточнили, что после увольнения работник будет получать проиндексированную пенсию не сразу, а через два-три месяца, так как потребуется время на обработку информации.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.

https://dostup1.ru/society/V-PFR-rasskazali-kak-uznat-polnyy-razmer-buduschey-pensii_115195.html