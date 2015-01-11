Российских школьников предлагают тестировать на наркотики с 13 лет

Министерство просвещения РФ предлагает тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет – проект закона, предусматривающего такую проверку на добровольной основе и с согласия родителей, размещен на портале проектов нормативных актов.

Также в документе прописан еще ряд поправок, например, о разрешении проводить тест в электронном виде, в том числе дистанционно.

По мнению наркологов, опрошенных ТАСС, предложенная мера не будет эффективной. «Это тотальное тестирование, я думаю, тупиковый путь. Он дорогой, к тому же, сейчас есть новые виды наркотиков, на которые не существуют тестов в мире вообще, и нет возможности запустить эти тесты, поскольку каждый раз появляются новые наркотики. Ничего таким образом не выявить», – цитирует агентство главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна.

По его словам, группа риска наркозависимости составляет примерно 25% от общей численности учащихся. «Есть механизмы раннего выявления, формирования группы риска, их и надо тестировать», – отметил специалист.

По мнению директора Национального научного центра наркологии - филиала Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяны Клименко, даже если обязательное тестирование школьников на наркотики будет внесено в закон, «эта норма будет абсолютно "зависшая", потому что школьники и родители отказываются, и никаких мер воздействия на них нет».

https://dostup1.ru/society/Rossiyskih-shkolnikov-predlagayut-testirovat-na-narkotiki-s-13-let_115247.html