Текслер возглавил медиарейтинг губернаторов Урала в марте

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер возглавил медиарейтинг глав регионов Урала в марте – за ним следуют Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Александр Моор (Тюменская область.

Напомним, президент Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

В марте Текслер провел первое заседание правительства. СМИ сообщали, что врио губернатора осмотрел Челябинск и оценил благоустройство города на двойку по пятибалльной шкале. Текслер посетил Магнитогорск, побывал на месте трагедии, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда.

В Москве врио губернатора и советник президента РФ Антон Кобяков обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Через три дня после своего назначения отправился в Коркинский район. Врио губернатора также принял решение об увольнении министра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Микулика.

Примечательно, что в федеральном рейтинге губернаторов Алексей Текслер занял третье место, уступив мэру Москвы Сергею Собянину и главе Санкт-Петербурга Александру Беглову.

https://dostup1.ru/politics/Texler-vozglavil-mediareyting-gubernatorov-Urala-v-marte_115310.html