Николай Николенко. О предстоящей премьере.

Через несколько дней театр "Наш дом" готовится показать завершающую премьеру 71 сезона! Маленькие комедии с элементами абсурда в спектакле "Тесный мир" созданы по пьесе драматурга Сергея Носова. Предлагаем Вам поближе познакомиться с режиссером, а так же с его размышлениями перед скорой встречей на сцене.

О режиссере

Николай Борисович Николенко – режиссёр и давний друг театра «Наш дом». Родился в Ленинграде. Окончил Ленинградское эстрадное училище (1970), Филологический факультет ЛГУ (1974), ЛГИТМиК по специальности режиссер драмы (1985). Работал актером в Челябинском ТЮЗе (1976-79), Ставропольском краевом драм театре им. М.Ю.Лермонтова (1980). В Озерском театре «Наш дом» ставил преддипломный и дипломный спектакли, работал режиссером. Н сцене театра поставил более 30 спектаклей по пьесам советских и зарубежных драматургов, среди которых Ф.Г.Лорка, Л.Пиранделло, Г.Пинтер, Х.Бец. Спектакли, поставленные режиссером, отличает глубокое осмысление драматургического материала, стремление согласовать театральную условность с абсолютной достоверностью актерского существования.

О работе

Николай Борисович увлечен психологией исследования души. В работе режиссера больше всего интересна относительная свобода самовыражения. Он считает, что в жизни каждый человек играет главную роль, по крайней мере, для себя. Режиссер старается работать над спектаклем максимально долго, чтобы узнать про человека, встать на его место и понять его изнутри, с точки зрения той главной роли, которую он в этой жизни играет. Считает, что и актер и зритель должны обладать самоиронией, которая делает нас свободнее, она же помогает выработать хороший вкус.

По мнению Николая Николенко, публику не надо активно завоевывать. Как времяпрепровождение, посещение театра достаточно модно, возможно, даже престижно. Нужно стараться, чтобы театр как праздник души стал необходимостью, но не заигрывать, не заискивать, находиться в диалоге со зрителем.

Режиссер – это интерпретатор авторских идей. Это вторичная профессия, главное – автор. Нужно всегда становиться на позиции зрителя, внятно и убедительно рассказывать.

О премьере

Н.Николенко: «Сергей Носов – писатель моего поколения, в Петербурге живем даже в одном районе. Он продолжатель традиций Гоголя, Чехова, Булгакова, Вампилова, Валерия Попова, Сергея Довлатова. «Тесный мир» - пьеса уникальная, за последние десятилетия никто не писал лучше Носова комедий положений. Его юмор парадоксален, фантасмагоричен, у него много иронии, она добрая, ситуации необычны и таинственны, держат зрителя в напряжении до самого конца истории».

Пьеса Сергея Носова "Тесный мир" сложена из сценок. Одна из них - комедия, точнее, трагикомедия ошибок. Другая - постмодернистская игра с русской народной сказкой. Третья - психологический шарж. Четвертая - семейная анти идиллия с раздвоенным финалом.

Театр драмы и комедии "Наш дом"