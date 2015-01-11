В Челябинской области вернут боеспособность 14 бомбоубежищам

В Озерске вернут жизнь 14 убежищ и противорадиационных укрытий.

Все они долгое время находились в запущенном состоянии, хотя состояли на балансе сразу двух ведомств - Федерального агентства по управлению госимуществом и его Межрегионального подразделения в Челябинской и Курганской областях.

Центральный райсуд Челябинска по иску прокурора Озерска признал незаконным бездействие ведомства по отношению к стратегически важным объектам.

«Убежища и укрытия были ненадлежащим образом учтены в реестре федерального имущества и зарегистрированы в правах собственности Российской Федерации. Соответственно, ведомство не проверяло, как они используются и охраняются. Не предпринимались никакие меры по сохранности объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию», - пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Суд обязал ответственные ведомства устранить все выявленные нарушения и привести их в полную готовность на случай чрезвычайной ситуации.

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