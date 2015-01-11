Авиарейсы по 2 новым курортным направлениям откроют в Челябинске

В челябинском аэропорту запустят два новых направления на юг. Авиасообщение напрямую свяжет южноуральскую столицу с двумя курортами: российским Геленджиком и грузинским Батуми.

Рейсы на регулярной основе начнут выполняться летом, с 20 июня, осуществлять их будет компания «ЮВТ Аэро». Планируется, что программа продлится в течение всего самого «горячего» сезона отпусков и завершится 21 сентября. Продажа билетов уже частично открыта.

Таким образом, Челябинск станет четвертым городом в России (наряду с Уфой, Казанью и Нижневартовском) откуда «ЮВТ Аэро» организовывает перелеты на юг. Отметим, что компания уже работает на Южном Урале, ее самолеты перевозят челябинских пассажиров по семи внутрироссийским направлениям: Казань, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара, Новый Уренгой, Сургут и Нижневартовск.

https://www.cheltv.ru/aviarejsy-po-2-novym-kurortnym-napravleniyam-otkroyut-v-chelyabinske/