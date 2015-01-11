Наша афиша окончательно развенчает миф о том, что в Озёрске ничего не происходит!

Если человеку хочется приключений - он их всегда найдёт! Ну, а мы всего лишь поможем!
Афиша на этот уикенд вашему вниманию!
Все выходные:
OZR DANCE FEST 2019. Танцевальный фестиваль. Участники из рекордного количества городов.
Мастер-классы от именитых гостей, баттлы, соревнования.
В субботу с 15 до 18ч и в воскресенье с 11 до 16ч. Фонд "Преданное сердце" приглашает на субботник! Приезжайте пообщаться с нашими питомцами, погулять, поиграть с ними, угостить вкусненькими печеньками. Мы будем очень благодарны за помощь в наведении порядка на территории приюта, чистке вольеров, кормлении собак!
20 апреля
10-00 ДК "Маяк"
Полуфинал Чемпионата России по атлетическому фитнесу. 17-00 Финал!
11-00 ткРодной
Выставка-продажа изделий ручной работы. Бесплатные мастер-классы. Аква-грим.
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Новая рэпка". Роли Дедки, Бабки, Внучки, Жучки, Кошки, Мышки, Репки, а также Пугала Огородного исполняют юные артисты-добровольцы.
16-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Концерт Людмилы Дудиновой - солистки Мариинского театра (г. Санкт-Петербург)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Господа, товарищи, сволочи и дамы...". Комедия-гротеск (14+).
21 апреля
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Курочка Ряба"(3-5 лет). Сказочный хит всех времен и народов! В спектакле Дмитрия Ерохина классический, знакомый каждому с детства сюжет позабавит малышей веселыми приключениями Бабки с Дедкой и курочки их Рябы, а еще Мышки и Кошки Мурки.
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Вверх тормашками!" Сказка для бабушек безобразников (5+)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Песочница". Детские игры в недетские отношения (16+)
Челябинск
Все выходные
тркГагарин: крупнейшая индийская ярмарка-продажа.
20 апреля
14-00 Челябинский государственный драматический молодежный театр
"Кентервильское привидение". Пугающие спецэффекты создатели спектакля готовили почти год.
15, а затем 18-00 Зал камерной и органной музыки «Родина» и Концертный зал им. Прокофьева.
Денис Мацуев. VIII международный музыкальный фестиваль. Концерт в Челябинске в 2 местах.
Екатеринбург
Все выходные
Уральский центр развития дизайна: фестиваль «Иван-да-Марья». Вы увидите работы ткачей и гончаров, кузнецов и резчиков по дереву, художников и скульпторов, золотошвей, попробуете натуральные продукты и др.
Организаторы приготовили большую развлекательную программу: мастер-классы для детей и взрослых по ткачеству, гончарному и кожевенному ремеслу, традиционной росписи, резьбе по дереву, прядению, лепке из глины, изготовлению народных игровых кукол.
20 апреля
С 12 до 15-00 Парк им. В.В. Маяковского
День "копейки"!
В программе:
Выставка машин марки ВАЗ-2101
Трансляция познавательных фильмов об истории создания автомобиля
Фигурное вождение
Фотосессия
21 апреля
18-30 "Екатеринбург Арена"
Футбольный матч: "Урал" — "Рубин". Турнир: Российская Премьер-Лига. Стадия турнира: 24 тур.
19-00 Телеклаб
Концерт "Мельницы". «Мельница» — российская фолк-рок-группа из Москвы, играет акустическую и электроакустическую музыку. Инструменты: ирландская арфа, флейта и другие духовые, акустическая гитара, электрогитара, барабаны, бас-гитара. Музыкальное направление, в котором работает группа, принято относить к фолк-року, однако в числе творческих ориентиров музыкантов неизменно оказываются: Led Zeppelin, Pink Floyd, U2 и другие.
Александра Лебедева