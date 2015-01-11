Наша афиша окончательно развенчает миф о том, что в Озёрске ничего не происходит!

Если человеку хочется приключений - он их всегда найдёт! Ну, а мы всего лишь поможем!

Афиша на этот уикенд вашему вниманию!

Все выходные:

OZR DANCE FEST 2019. Танцевальный фестиваль. Участники из рекордного количества городов.

Мастер-классы от именитых гостей, баттлы, соревнования.

В субботу с 15 до 18ч и в воскресенье с 11 до 16ч. Фонд "Преданное сердце" приглашает на субботник! Приезжайте пообщаться с нашими питомцами, погулять, поиграть с ними, угостить вкусненькими печеньками. Мы будем очень благодарны за помощь в наведении порядка на территории приюта, чистке вольеров, кормлении собак!

20 апреля

10-00 ДК "Маяк"

Полуфинал Чемпионата России по атлетическому фитнесу. 17-00 Финал!

11-00 ткРодной

Выставка-продажа изделий ручной работы. Бесплатные мастер-классы. Аква-грим.

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Новая рэпка". Роли Дедки, Бабки, Внучки, Жучки, Кошки, Мышки, Репки, а также Пугала Огородного исполняют юные артисты-добровольцы.

16-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Концерт Людмилы Дудиновой - солистки Мариинского театра (г. Санкт-Петербург)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Господа, товарищи, сволочи и дамы...". Комедия-гротеск (14+).

21 апреля

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Курочка Ряба"(3-5 лет). Сказочный хит всех времен и народов! В спектакле Дмитрия Ерохина классический, знакомый каждому с детства сюжет позабавит малышей веселыми приключениями Бабки с Дедкой и курочки их Рябы, а еще Мышки и Кошки Мурки.

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Вверх тормашками!" Сказка для бабушек безобразников (5+)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Песочница". Детские игры в недетские отношения (16+)

Челябинск

Все выходные

тркГагарин: крупнейшая индийская ярмарка-продажа.

20 апреля

14-00 Челябинский государственный драматический молодежный театр

"Кентервильское привидение". Пугающие спецэффекты создатели спектакля готовили почти год.

15, а затем 18-00 Зал камерной и органной музыки «Родина» и Концертный зал им. Прокофьева.

Денис Мацуев. VIII международный музыкальный фестиваль. Концерт в Челябинске в 2 местах.

Екатеринбург

Все выходные

Уральский центр развития дизайна: фестиваль «Иван-да-Марья». Вы увидите работы ткачей и гончаров, кузнецов и резчиков по дереву, художников и скульпторов, золотошвей, попробуете натуральные продукты и др.

Организаторы приготовили большую развлекательную программу: мастер-классы для детей и взрослых по ткачеству, гончарному и кожевенному ремеслу, традиционной росписи, резьбе по дереву, прядению, лепке из глины, изготовлению народных игровых кукол.

20 апреля

С 12 до 15-00 Парк им. В.В. Маяковского

День "копейки"!

В программе:

Выставка машин марки ВАЗ-2101

Трансляция познавательных фильмов об истории создания автомобиля

Фигурное вождение

Фотосессия

21 апреля

18-30 "Екатеринбург Арена"

Футбольный матч: "Урал" — "Рубин". Турнир: Российская Премьер-Лига. Стадия турнира: 24 тур.

19-00 Телеклаб

Концерт "Мельницы". «Мельница» — российская фолк-рок-группа из Москвы, играет акустическую и электроакустическую музыку. Инструменты: ирландская арфа, флейта и другие духовые, акустическая гитара, электрогитара, барабаны, бас-гитара. Музыкальное направление, в котором работает группа, принято относить к фолк-року, однако в числе творческих ориентиров музыкантов неизменно оказываются: Led Zeppelin, Pink Floyd, U2 и другие.

Александра Лебедева