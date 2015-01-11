Пасха в Озерске

Казалось бы, совсем недавно мы праздновали Рождество Христово, а вот уже и Светлое Христово Воскресение…

Рождество настолько сильно вошло в нашу жизнь, что даже в годы самых лютых гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке любая газета (пусть и самая атеистическая) возвещала о Рождении Христа, публикуя год в дате выхода: «1937», «1950», «1953», «1970». Точкой отсчета так называемой «новой эры» и стало Рождество Христово.

Для христиан запада это главный праздник. Но рождение – это все-таки только начало земной жизни. И Христа – тоже. Как сказал поэт: «В рожденье смерть проглядывает косо…»

А что потом?

Для восточных христиан, в том числе и для нас, главным праздником была и остается Пасха – Воскресение Христово. Настолько главным, что о нем вспоминают каждую неделю, дав название одному из семи дней: воскресение. Когда-то (до переворота 1917 года) это был первый день недели. И как ни боролись в ХХ веке с этим названием, но оно осталось.

Неделя перед Воскресением Христовым – пик напряжения в богослужебном календаре.

Великий пост (Святая Четыредесятница – шесть недель (за вычетом двух праздников – Благовещения и Вербного воскресенья) – позади. Наступает Страстная Седмица (неделя). Время особо усиленной молитвы и поста.

Постоянные прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска знают, что в Чистый Четверг необходимо побывать в храме на таинстве Евхаристии, причаститься Тела и Крови Христовых, таким образом, принимая участие в Тайной Вечери, где Господь открыл это таинство своим ученикам. С этим связано понятие Чистого Четверга, а не с генеральной уборкой квартиры и не с «четверговой солью».

Великая Пятница – время разделить скорбь о Крестных Страданиях Спасителя. В этот исключительный день никогда и нигде не служится Божественная Литургия. Прихожане нашего храма прошли крестным ходом в чине погребения Плащаницы, вспоминая погребение Христа.

А вот в Великую Субботу заметно приближение Победы Жизни над Смертью. И священники уже в праздничных белых одеждах, и в песнопениях уже прорываются пасхальные нотки… Да и после утреннего богослужения уже освящается та самая скоромная пища, которая вскоре украсит праздничные столы…

И приходит ночь с Субботы на Воскресение. И крестный ход, и радостное «Христос Воскресе!», и ни с чем не сравнимое чувство единения со всем христианским миром… И с Богом.

Ближе к окончанию Пасхального богослужения в Покровский храм стараниями одного из прихожан вновь доставлен Благодатный Огонь, который тут же разбежался по всем лампадам храма, а после службы все желающие могли унести себе домой частичку этой Иерусалимской святыни…

В полдень в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы прошел традиционный детский Пасхальный праздник. Старшие воспитанники братства «Покровская крепость» подготовили к этому дню премьеру мультфильма, ребятишки помладше – стихи и прекрасную постановку «Как князь Владимир веру выбирал», а потом были совместные игры, и мастер-класс колокольного звона, и непременные подарки, и общая фотография на память…

Так началась череда Пасхальных праздников.

Сорок дней христиане будут приветствовать друг друга, повторяя главные слова нашей веры: «Христос Воскресе!» – и отвечать «Воистину Воскресе!».

Подробности в видеозарисовке:

Александр Волынцев