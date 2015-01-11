В Кыштыме разлился мазут в городском пруду

Жители Кыштыма сообщили о разливе мазута в Верхне-Кыштымский пруд.

Журналист «Кыштымского рабочего» по звонку от жителей улицы Красноармейская выехал на место происшествия и убедился, что берега водоема затянуты масляной пленкой. По словам местных, мазут уже отпугнул от водоема птиц, а сейчас угрожает рыбам, у которых накануне начался нерест: малек, отпущенный в пруд, не смог пробить масляную преграду, чтобы уйти на дно.

Известно, что вода из пруда поступает в водокачки и жители частного сектора – почти сотни домов – пользуются ею для полива своих посадок. Та, вода, которая набралась в воскресенье автоматически, для полива не подходит, поскольку уже смешана с маслом, а значит, погубит урожай.

Сообщается, что с жителями пообщался и.о. председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды города Борис Кирьянов. Сейчас проводится проверка обращения.

Издание напоминает, что на берегу Верхне-Кыштымского городского пруда расположено машиностроительное объединение, в мазутном хозяйстве которого периодически возникают проблемы.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-razlilsya-mazut-v-gorodskom-prudu_116069.html