Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.05.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня вторник 07 мая 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +5 град. С

• атмосферное давление 743 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 84 %

• ветра нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 2 ДТП

1 пострадавший.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения :

Иртяшская 2-2,3п, Калинина 4, Дзержинского 35-15п с 9 до окончания

Комсомольский пр.12, Луначарского 13,15,19,21,23,27, К Маркса 6,8,10,16,20, Дзержинского 50,52,54,56,58,60 с 9 до 12 часов

2. В сетях электро-снабжения:

Набережная 59 с 9 до 12 часов

Верхняя с 1 по 13 с 9 до окончания

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Победа 5,50 с 8.30 до окончан.

Иртяшская 2-2,3п, Калинина 4, Дзержинского 35-15п, Калинина 13 с 9 до окончания

Комсомольский пр.12, Луначарского 5 с 9 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5-9 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода, со среднесуточной температурой воздуха на 7º и выше климатической нормы.

В связи с благоприятным метеорологическим прогнозом и окончанием отопительного сезона планируется поэтапное отключение отопления в жилищном фонде округа.

Вниманию жителей округа!

В связи с проведением репетиции парада на площади им. Ленина с 10.30 до 13.00 7 мая 2019 года будет временно прекращено движение транспорта.

По межмуниципальным и сезонным садовым маршрутам автобусные остановки «Автовокзал» и «Площадь Ленина», переносятся на остановку «Мифи».

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 07 мая 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Небольшая облачность, ночью без осадков, днем на крайнем западе небольшие дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, отдельные порывы 11-16 м/с. Температура воздуха ночью плюс 9-14º, в низинах до плюс 6°,

днем плюс 26-31°, в горах плюс 21-26°.

ОЯ (КНЯ): не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 180 обращений граждан.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39300/