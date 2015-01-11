«Золотая рыбка» чуть не сгорела

12 мая в Озерске и загорелась крыша продовольственного магазина «Золотая рыбка» (бывший магазин Рубин). Пожарным удалось потушить пожар.

Магазин, расположенный на улице Калинина, загорелся утром. На место прибыли пожарные, которые сначала локализовали огонь, а после чего полностью потушили возгорание.

Тушению огня мешали припаркованные возле магазина автомобили. Однако вовремя подоспевшие водители отогнали машины.

В результате пожара у магазина выгорела кровля. Сейчас здание закрыто. Огнеборцы выясняют причину возгорания.

Напомним, что в Челябинской области действует особый противопожарный режим. Согласно ему, в регионе запрещается разведение костров в полях, лесах и садовых участках. Неконтролируемый огонь может привести к серьезным последствиям. Ранее на сжигании мусора попались семеро жителей Сосновского района. За разжигание огня им предстоит выплатить штрафы.

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