В 2018 году Алексей Текслер заработал 10,8 млн рублей, а его жена всего 300 рублей

В 2018 году врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заработал 10,8 млн рублей, а его жена всего 300 рублей – сведения о доходах нового руководителя региона и его заместителей опубликованы на официальном сайте главы Южного Урала.

В собственности у врио губернатора находятся три квартиры, одна из них на Кипре, и два парковочных места, жилой дом площадью 330 кв. м находится в пользовании. Автомобили на главу региона не зарегистрированы. Ирина Текслер владеет тремя квартирами, жилым домом и земельным участком. На нее зарегистрированы два автомобиля – Range Rover и пятидверный минивэн Honda FR-V.

И.о. первого заместителя главы региона Евгений Редин в 2018 году заработал больше, чем его руководитель, он задекларировал доход в размере 18,5 млн руб. Его супруга – 1,3 млн рублей.

Заместитель губернатора Сергей Шаль отчитался о доходах в размере 10,8 млн рублей. Сергей Сушков заработал 6,4 млн рублей, Олег Климов – 4,8 млн рублей, Евгений Голицы – 4,3 млн, Вадим Евдокимов – 4,2 млн, Руслан Гаттаров – 3,9 млн рублей.

https://dostup1.ru/finance/V-2018-godu-Alexey-Texler-zarabotal-108-mln-rubley-a-ego-zhena-vsego-300-rubley_116167.html