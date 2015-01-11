СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 246 происшествий, возбуждено 9 уголовных дел, раскрыто 7.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 8 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 16 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 14 выездов.

Было составлено 141 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 45 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 8

протоколов;

- за мелкое хулиганство – 35 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 9 профилактических осмотров.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск