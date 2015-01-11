«Мир вашему дому» - под таким лозунгом, 12 мая в ДК «Энергетик», прошел праздничный концерт, посвященный празднику Дню семьи. За время работы Дома культуры в коллективе сложилась удивительная атмосфера добра, уважения, сопереживания и поддержки. Совместные занятия любимым делом объединяют людей. Здесь нет места чувству зависти и конкуренции.

На мероприятие жители поселка пришли семьями, привели детей. Это не удивительно, поскольку этот праздник становиться все популярнее в наше время. Большая дружная семья – это самая важная ценность в мире. Если у человека нет семьи – у него ничего нет. За все время концертной программы в зале царила атмосфера всеобщего воодушевления. Выступления артистов сопровождались видеопроекцией, что позволило прочувствовать всю теплоту и уют праздничного концерта. Сколько было переживаний, репетиций целыми сутками, но они сделали это. Написали и рассказали свою историю. Они, не просто творческие коллективы, а большая и дружная семья. А таким сплоченным коллективом они стали благодаря своему руководителю. Человек, который смог осуществить мечты в реальность и собрать вокруг себя коллективы, которые радовали нас сегодня!

В концерте приняли участие творческие коллективы Дома культуры: НК хор ветеранов труда «Славянка»; НК вокальный ансамбль «Лето», коллектив эстрадной песни «Стиль» и солисты коллективов (руководитель - Т. Капина). Выступление коллективов сложилось в красочную и интересную программу. Яркие костюмы, семейные песни и чарующи голоса артистов никого не оставили равнодушным. Изюминкой праздничной программы стало выступление самых юных участников МБДОУ ДС «Родничок» (Группа «Фиалочка) со своими мамами с танцевальным номером «Мама – лучший друг».

Наш концерт дал возможность сказать «спасибо» самым близким людям, которые поддерживают артистов в самые ответственные минуты. Ведь именно семья окрыляет человека, дает ему тот заряд оптимизма и жизненной энергии, с которым идет он к людям, находит свое место в жизни, достигает успехов в профессии.

Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стала финальная песня «Главное на свете – это наши дети», в исполнении НК

вокального ансамбля «Лето». Гости благодарными аплодисментами встречали всех участников концертной программы. Красочные и запоминающиеся номера, а так же яркие и нарядные костюм подарили незабываемые впечатления и эмоции зрителям. С особенной силой в этот день каждый ощутил себя частью дружной семьи Дома культуры «Энергетик».