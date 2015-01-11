Экстренное предупреждение из-за погоды объявлено на Южном Урале

Экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде объявлено в Челябинской области – местным жителям не рекомендуют парковаться возле деревьев и шатких конструкций.

Во вторник, 14 мая, в Челябинске и области ожидаются кратковременные умеренные дожди, в отдельных районах – грозы и град. Порывы ветра при грозах могут достигать 22 метров в секунду, отдельные порывы – 12-17.

Днем температура составит 21-26 градусов тепла, на юге – до плюс 32. Ночью в низинах опустится до плюс 8.

Южноуральцам напомнили, что находясь на улице при такой погоде, следует обходить рекламные щиты и не укрываться от дождя под деревьями.

https://dostup1.ru/society/Extrennoe-preduprezhdenie-iz-za-pogody-obyavleno-na-Yuzhnom-Urale_116223.html