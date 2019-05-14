» Депутаты поздравили ветеранов с Днем Победы

В майские дни, когда вся страна готовилась к празднованию Дня Победы, озерские депутаты постарались окружить заботой и вниманием ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на их избирательных участках.

Депутат Собрания депутатов Озерского городского округа по избирательному округу №13 Андрей Лучников вместе с тренером хоккейной секции ДЮСШ Алексеем Лучниковым и его воспитанниками - Димой Комовым, Сережей Арефьевым и Сережей Молокотиными, его сестрой Аней Молокотиной - 8 мая пришли в гости к Николаю Васильевичу Жидкову, чтобы поздравить ветерана с одним из самых главных событий в его судьбе и в истории всей нашей страны.

Андрей Лучников:

- Нам выпала честь поприветствовать человека, который прошёл всю войну, участвовал в освобождении Ленинграда. Юные спортсмены подготовили стихи и благодарственные слова, прослушали рассказ об одном из самых тяжелых и значимых сражений Великой Отечественной войны на Ладожском озере. Подрастающее поколение должно знать историю нашей страны!

К сожалению, с каждым годом ветеранов войны становиться все меньше: в моем избирательном округе ветеранов было 12 человек, через четыре года осталось двое - Демидова Елизавета Ивановна и Жидков Николай Васильевич. Поэтому общение с ними, кто завоевал Победу на полях сражений, очень волнительно и необходимо! Мы должны говорить детям о войне и о том, что и в нас течет кровь народа-победителя, чтобы в дальнейшем они смогли достигнуть своих побед, но только мирных!

В одном из стихотворений, которые читали ребята ветерану, прозвучало: «Что такое ДЕНЬ ПОБЕДЫ? - Это значит НЕТ ВОЙНЫ!».

При активной поддержке депутата Собрания депутатов Озерского городского округа по избирательному округу № 12 Вячеслава Захарова Совет ветеранов 5 микрорайона провел ежегодные майские мероприятия в честь ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Тех, кто по состоянию здоровья не смог посетить торжественный вечер, посвященный Дню Победы, общественники поздравили на дому. Людмила Кутузова и Валентина Афтахова проявили внимание и вручили подарки участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта: Халтуриной Е.В., Родионовой Е. Л., Мошкун Е.В., Назаровой М.И., Поземкину А.А.

Ветеранов навестили также шестиклассницы МБОУ СОШ № 33. Это давняя традиция – задействовать молодежь, чтобы она узнавала исторические факты не из книг, фильмов или видео в интернете, а из уст самих очевидцев.

На фото: Поземкин Аркадий Алексеевич, 1927 года рождения. Участник Советско-Японской войны.

А накануне Дня Победы был организован торжественный вечер, где собрались ветераны войны, трудового фронта, дети ветеранов. Специально для приглашенных подготовил и исполнил музыкальную программу вокальный ансамбль «Признание» под руководством Анны Арефьевой.

Плеханов Василий Михайлович:

- Я служил в роте автоматчиков. На войне был с октября 1943. После войны нас, молодых, оправили учиться, стариков – домой. Не дай бог пережить те времена. Пусть будет мир, только мир.

Бураков Сергей Александрович:

- Воевал с Японией, форсировал пустыню Гоби, прошел горы Хингана…В Японии был ранен в ногу. Глаз потерял – осколок попал.

Депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Вячеслав Захаров:

- Уважаемые ветераны войны, трудового фронта! Примите слова благодарности за ваш несокрушимый дух, несгибаемую волю, за Великую Победу! Мы бережно храним память о вечном подвиге во имя мира и благополучной жизни последующих поколений. Низкий вам поклон.

Организаторы мероприятия благодарят учащихся МБОУ СОШ № 33; вокальный ансамбль «Признание»; предпринимателя Юлию Банных, клуб «Чайка» (председатель Вербицкая Г.Ф.); ООО «Профстрой».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39355/