Сеанс для слабовидящих состоялся в кинотеатре «Октябрь»

Депутаты Собрания депутатов Виталий Вельке и Вадим Каримов провели в Озерске благотворительную акцию «Смотри сердцем»: пригласили несколько десятков слабовидящих жителей округа занять места перед большим экраном и стать зрителями.

Идея организовать просмотр фильма для озерчан с ограниченными возможностями здоровья родилась в ходе общения депутатов с руководителем местного отделения Всероссийского общества слепых Константином Гоголевым. Предложение посетить кинотеатр он и его товарищи восприняли с благодарностью и, более того, подошли творчески к предоставленной возможности: пригласили в город руководителей таких же объединений из городов Снежинск, Касли, Кыштым, Верхний Уфалей.

Мероприятие потребовало определенной подготовки: для проката был найден диск с художественным фильмом «Мы из будущего» с тифлокомментариями, силами ДК «Маяк» и местного отделения ВОС собрана концертная программа, решено устроить чаепитие.

Все получилось, как задумывалось. И, по отзывам участников, даже лучше.

Виталий Вельке, депутат Собрания депутатов, директор МУП «Экран»:

- На первый взгляд, странный выбор формата - показывать слепым людям кино – оказался очень удачным. Для инвалидов очень важно быть в курсе культурных событий, современных произведений искусства, поэтому такой показ вызвал самый положительный отклик. Большой радостью стало также простое человеческое общение после сеанса: люди, объединенные одной проблемой, смогли обсудить фильм и актуальные для них жизненные вопросы.

Следует отметить, что кинотеатр впервые работал для такой необычной аудитории. Зрители не испытали никаких трудностей ни при входе и передвижении по зданию, которое оборудовано в соответствии с нормами «Доступной среды», ни во время просмотра: тифлокомментарии позволили слепым и слабовидящим людям получить полное представление о том, что происходит на экране между диалогами героев.

В ближайших планах «Октября» – проводить подобные сеансы на регулярной основе. В чуть более дальней перспективе – приобрести специальное оборудование, позволяющее инвалидам по зрению посещать обычные киносеансы (всего лишь используя наушники).

Вадим Каримов, депутат Собрания депутатов:

- Совместными усилиями мы сделали полезное и нужное дело. Многие из инвалидов впервые в жизни были в кинотеатре. Я думаю, что эта акция получит продолжение: мы договорились уже осенью собрать в Озерске, на базе «Октября», делегации из соседних городов, чтобы обеспечить для слепых и слабовидящих людей площадку для реализации совместных культурных проектов.

Фото КТ “Октябрь».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39378/