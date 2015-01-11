Фото-репортаж с турнира по флаг-футболу памяти Сергея Чиркина (день первый)

18-го и 19-го мая в Озёрске прошёл ежегодный турнир по флаг-футболу памяти Сергея Чиркина, в котором, помимо озёрских "Охотниц" приняли участие команды из Челябинска - "Ирбис" и "Амазонки", а также из Екатеринбурга - "Саламандры" и "Красные лисы".

Фото-репортаж с первого дня соревнований вашему вниманию от Дениса Васильева:

Все фотографии по ссылке: https://vk.com/album19592590_263261953