Южноуральцы смогут увидеть полет Международной космической станции невооруженным глазом до 29 мая.

МКС движется очень быстро, и поймать ее в оптический прибор крайне сложно. А вот невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо. По яркости станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу обращает на себя внимание наблюдателей.

Орбитальный комплекс всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Видимой с Земли МКС становится при совпадении нескольких факторов – станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна. Соответственно, такие благоприятные условия периодически наблюдаются в разных частях планеты.

«Существует несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет увидеть пролет МКС. В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах, например, "МКС Детектор" или ISS Spotter. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца», – комментирует астрофизик, сотрудник Московского планетария Александр Перхняк.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-smogut-uvidet-polet-Mezhdunarodnoy-Kosmicheskoy-Stantsii_116417.html