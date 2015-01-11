Депутаты южноуральского ЗСО возьмут на контроль подготовку к зиме в своих округах

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области возьмут на контроль подготовку к зиме в своих округах – об этом сообщил председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Олег Голиков.

Майское заседание комитета было посвящено, в основном, итогам отопительного сезона 2018-2019 годов, о которых доложил и.о. замминистра строительства и инфраструктуры Иван Белавкин, и подготовке инфраструктуры к грядущему осенне-зимнему сезону.

Так, в 2019 году из областного бюджета на мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов планируется направить 462,1 млн рублей. Кроме того, в те муниципальные образования, где необходимо закончить и продолжить строительство газопроводов и газовых сетей, из областного бюджета планируется направить 750 млн рублей. Однако, по словам Белавкина, это только 25% от необходимого объема.

Заслушав информацию, депутаты рекомендовали правительству Челябинской области рассмотреть возможность увеличения финансирования строительства газопроводов и газовых сетей за счет средств регионального бюджета в случае поступления дополнительных доходов в 2019 году.

«Депутаты Законодательного Собрания, в свою очередь, возьмут на контроль вопросы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к отопительному периоду 2019-2020 годов на территориях своих избирательных округов», – резюмировал председатель комитета Олег Голиков.

https://dostup1.ru/society/Deputaty-yuzhnouralskogo-ZSO-vozmut-na-kontrol-podgotovku-k-zime-v-svoih-okrugah_116512.html