Сильные дожди, ветер и заморозки: погода на Южном Урале на выходные

В Челябинской области 25 мая ожидаются сильные дожди и заморозки до минус пяти градусов ночью – отдельные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью в субботу прогнозируется от нуля до плюс пяти градусов, местами возможны заморозки. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов, в горах – до плюс семи. Ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут дожди.

В воскресенье, 26 мая, ночью сохранятся заморозки до минус пяти градусов, днем воздух прогреется до 14-19 градусов.

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), на востоке – чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).

https://dostup1.ru/society/Silnye-dozhdi-veter-i-zamorozki-pogoda-na-Yuzhnom-Urale-na-vyhodnye_116563.html