Капустная карусель: в театре кукол «Золотой петушок» закрыли сезон

Самое сложное в деятельности творческого коллектива сделать так, чтобы было интересно и взрослым и детям. У озерского театра кукол «Золотой петушок» прекрасно получается увлечь и заинтересовать всех, кто хоть раз оказывается в волшебном мире театра.

25 мая театр закрыл свой 67-й сезон капустником «От кочана до кочерыжки». Это был настоящий праздник для всех: зрителей, участников, друзей театра. Зал, затаив дыхание, слушал песнь зайцев, веселился вместе с забавным медведем, наблюдал «изнанку» управления куклой и искренне соглашался с призывом актеров «пускай Год театра длится вечно». В один из моментов праздника взрослые и дети смогли почувствовать себя актерами-кукольниками, когда им доверили управлять куклой – задорным котом.

Не забыли наградить и отметить всех, кто отличился в этом сезоне: актеров театра, детей-участников конкурса рисунков «Главный герой», самую «театральную школу» № 38, поблагодарили представителей СМИ, общественных организаций, озерского бизнеса и фотохудожников, фиксирующих чудные мгновения спектаклей.

Творческий год оказался чрезвычайно плодотворным: три премьеры, большое количество театральных проектов, фотовыставки, Уроки мужества для школьников и студентов технического колледжа, гастрольные поездки, участие и победы в театральных фестивалях.

После капустника состоялась небольшая пресс-конференция с участием директора театра кукол Юлией Клепиковой, главным режиссером Дмитрием Ерохиным и заместителем председателя Собрания депутатов округа Олегом Костиковым. По мнению Юлии Борисовны, самым большим достижением за минувший сезон стало формирование команды, без которой полноценный творческий процесс невозможен. В театр пришли новые люди с большим количеством энергии и инициативностью. Директор отметила, что и зритель в этом сезоне активен, «голосует рублем», приходя на спектакли, что не может не радовать. Участие в одной из федеральных программ даст возможность поработать нашим кукольникам с приезжими мастерами. В частности, в новом сезоне режиссер и художник из Санкт-Петербурга будут ставить у нас спектакль о великане Румпельштильцхене по сказкам братьев Гримм. Ждет театр прибытия в скором времени молодых артистов – в коллективе давно не было пополнения.

Проблемы материально-технического характера у театра, безусловно, есть, но директор настроена оптимистично, постепенно они будут решаться.

Дмитрий Ерохин с увлеченностью влюбленного в свое дело человека говорил о состоявшихся премьерах, сравнивая появление спектакля с рождением живого существа. Кстати, премьерную постановку «Серебряное копытце» в этом сезоне посмотрело больше 2.500 человек, и она была признана в этом году лучшим кукольным спектаклем в Челябинской области. В планах – масса событий - создание новых спектаклей, участие в фестивалях и форумах, «обменные гастроли» с другими театрами. Олег Вячеславович Костиков озвучил концепцию сохранения театра кукол, отметил уникальность здания и труппы, вспомнил о том, что он тоже фактически вырос на деревянных скамейках зала «Золотого петушка». К слову, в планах - замена этих самых скамеек на функциональные кресла-трансформеры, на которых будет удобно сидеть и взрослым, и детям. По словам Олега Костикова, несмотря на новые реалии, власть прилагает усилия для того, чтобы театры не только выживали, но и жили.

Поздравляем театр с завершением событийного и насыщенного сезона. Пожелаем ему новых зрителей, постоянных поклонников, интересных постановок и, конечно, неиссякаемой творческой энергии и большой зрительской любви! Без сомнения, в «Золотом петушке» служат люди, влюбленные в искусство театра кукол, люди, которые стремятся донести это искусство до самых разных зрителей: от малышей до взрослых.

Текст и фото: Наталья Колянова