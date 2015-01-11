Текслер: Я поручил помимо традиционного внедрить независимый контроль качества дорог

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу обеспечить независимый контроль за строительством и дальнейшей эксплуатацией новых автомобильных дорог.

«Сколько дорога простоит, как она будет функционировать, будет ли формироваться колея, насколько будет безопасным движение на этом участке – все это ключевые факторы. Очень важно обеспечить качество, - рассказал глава региона в ходе объезда дорожных объектов. - Поэтому я сегодня поручил помимо традиционного внедрить независимый контроль качества дорог». По словам Алексея Текслера, к проведению независимого контроля необходимо привлечь общественность и журналистов.

Глава региона также с неудовлетворением констатировал, что в настоящее время практически все дорожные работы на региональных дорогах ведет одна организация. По данным антимонопольной службы, с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост». Это, по мнению врио губернатора, увеличивает риск несоблюдения требований, которые постоянно ужесточаются.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предписано использовать современные материалы, улучшать состояние дорог, поэтому контролю должно уделяться особое внимание», – подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее Текслер говорил о необходимости повсеместного внедрения контрактов жизненного цикла, по которым подрядчик несет ответственность за качество работ в течение всего гарантийного срока и устраняет выявленные дефекты за свой счет.

К концу 2024 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в агломерациях должна составить 85%. На реализацию проекта в 2019 году планируется направить 3 миллиарда 460 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 1,884 миллиарда рублей.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/teksler-ya-poruchil-pomimo-tradicionnogo-vnedrit-nezavisimyy-kontrol-kachestva