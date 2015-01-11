Для южноуральских хоккеистов введут «потолок» зарплат

В Москве состоялось десятое совещание президента КХЛ Дмитрия Чернышенко с руководителями клубов лиги.

В прошедшем сезоне команды провели в регулярном чемпионате по 62 матча, в будущем это число встреч не будет сокращаться. Календарь нового сезона будет составлен к четвертому июля.

В ходе встречи были рассмотрены спортивные итоги сезона, клубам была представлена оценка деятельности клубов, уделено внимание вопросам медицины и антидопинга, а также введению «потолка» заработных плат для хоккеистов. В сезоне-2019/2020 годов он будет уменьшен до 800 миллионов со штрафом в 30 процентов. Начиная с сезона-2020/2120 «потолок» будет жестким, в размере 900 миллионов.

«Введение «потолка» зарплат - это правильное цивилизованное решение. Ничего нового мы не выдумываем. Положительно относимся к техническим нововведениям. Мы о них знали, готовы их использовать. Мы ставим новый свет на площадке, приобретаем новые камеры. К сезону будем готовы не к февралю, как было сказано ранее, а к первым играм регулярного чемпионата», - отметил генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

Готовиться к новому сезону «Трактор» начнет 13 июля. Хоккеисты выйдут из отпуска и пройдут медицинский осмотр. 15 числа начнется учебно-тренировочный сбор в Челябинске. Он продлится пять дней, после чего команда уедет на сборы в Словению. 3 августа хоккеисты проведут там контрольный матч и вернутся в областной центр. 10 числа в Челябинске стартует Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. Помимо «Трактора» в нем примут участие магнитогорский «Металлург», череповецкая «Северсталь» и «Куньлунь» из Китая. После окончания турнира учебно-тренировочные сборы продолжатся. Их апофеозом станет турнир памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске.

http://uralpress.ru/news/sport/dlya-yuzhnouralskih-hokkeistov-vvedut-potolok-zarplat