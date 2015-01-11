Упавшие деревья, сломанный светофор. Южный Урал переживает последствия удара стихии

Челябинскую область накрыли осадки и мощный ветер. Сегодня, 5 июня, продолжает действовать объявленное региональным управлением МЧС штормовое предупреждение.

Тем временем, разгул стихии, случившийся накануне, привел к нескольким происшествиям в разных городах. Так, в Миассе и Челябинске особенно не повезло сразу нескольким автомобилистам, оставившим своих “железных коней” в непосредственной близости от деревьев. Из-за рухнувших под натиском бури веток машинам нанесен серьезнейший ущерб.

Также в Советском районе Челябинска, неподалеку от АМЗ, поваленное во время шторма дерево упало на киоск.

Аналогичный случай произошел в Магнитогорске – на игровой площадке одного из детских садов. К счастью, его воспитанников в этот момент на улице не было, никто не пострадал.

Кроме того, в южноуральской столице нагрузки из-за напора ветра не выдерживает и техника – так, на перекрестке в центре города, возле дворца спорта “Юность”, накануне вечером обломилась часть светофора, отвечающая за зеленый сигнал. Тем не менее, несмотря на это, определить, когда можно ехать, водители все же могли, благодаря загорающемуся зеленому счетчику, показывающему время до включения красного.

Добавим, что в Челябинской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий. Аномальное похолодание, порывы ветра и осадки сохранятся в регионе в течение ближайших нескольких дней.

https://www.cheltv.ru/upavshie-derevya-slomannyj-svetofor-yuzhnyj-ural-perezhivaet-posledstviya-udara-stihii/