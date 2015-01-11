«Наш дом» на фестивале «Сцена-2019»

С 23 мая по 10 июня юные зрители увидят спектакли по мотивам любимых произведений и станут частью прекрасного искусства – театра. Проходит 30-ый областной ежегодный фестиваль «Сцена-2019»!

Юбилейный фестиваль поменял свой формат!В этом году он проходит в два этапа: сначала спектакли будут показаны на собственной площадке театра (в городах Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Озерск, Верхний Уфалей), а затем театр отправится на выезд в один из городов области – где также порадует зрителей своими постановками.

Одним из первых конкурсантов фестиваля стал Озерский драмтеатр. 24 мая «Наш дом» представил театрализованное представление «Пасхальные дни» на рассмотрение жюри. В этом году организаторы включили в состав жюри не только экспертов, но и воспитанников театральных студий Челябинска.

В рамках фестиваля традиционно прошли творческие встречи и мастер-классы для артистов и зрительской аудитории. Театр «Наш дом» принял участие в мастер-классах по теме «Театр для самых маленьких: приемы и технологии», мастер-классе по сценической речи, посетил обзор-презентацию по теме: «Инклюзия. Театр равных возможностей». Все мероприятия проводили именитые профессионалы из Москвы. Были получены новые знания колоссальный опыт.

Официальная церемония закрытия фестиваля «Сцена-2019» состоялась 1 июня в Челябинском молодежном театре. Мероприятие поразило зрителей своей яркостью и необычной подачей. Специальный приз «За работу с детьми и приобщение их к отечественной культуре» получил з.а.РФВохобжон Азимов. Театр «Наш дом» гордится своими талантливыми артистами!

На этом фестиваль не заканчивается: до 10 июня состоится ещё несколько показов в рамках внеконкурсной гастрольной программы. 6 июня Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» порадует Челябинских зрителей театрализованным представлением «Пасхальные дни»!