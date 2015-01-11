Где можно, а где лучше не стоит купаться этим летом!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2019 № 818 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2019 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

• с 05.06.2019 по 01.09.2019 купальный сезон;

• с 15.06.2019 по 01.11.2019 навигационный сезон.

По состоянию на 06 июня 2019 температура воды в озере Иртяш +13,9 °С.

Места для массового отдыха на водоемах:

• пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

• пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;

• пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

• пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;

• пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».

Места опасные для купания:

• каменный карьер в районе УПТК;

• карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского,

• пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса,

• озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым,

• озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.