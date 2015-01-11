Платить до 18-летия? Минтруд предлагает новое пособие на детей

Глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин выступил с инициативой ввести в России пособие на детей до совершеннолетия.

«Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать», – заявил министр на Петербургском международном экономическом форуме.

Как известно, сегодня семьям положена материальное пособие до достижения ребенком трех лет. Потом программы поддержки работают только на уровне регионов.

Сейчас новая инициатива прорабатывается на уровне министерства труда и социальной защиты.

До полутора лет пособие выплачивается за счет фонда социального страхования. После того, как у женщины заканчивается отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, выплату пособия по уходу за малышом до трех лет продолжает работодатель. Эта обязанность была установлена указом президента в 1994 году. Размер пособия составляет 50 рублей в месяц.

https://www.cheltv.ru/platit-do-18-letiya-mintrud-predlagaet-novoe-posobie-na-detej/