В Озерске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
Весной этого года на телефон жителю поселка Метлино, 1962 года рождения, поступил звонок от неизвестного, который представился работником банка. Сообщив, что с карты пострадавшего проходят переводы денежных средств, и для того, чтобы их приостановить, потерпевшему нужно перевести деньги на номер карты другого банка. Мужчина продиктовал данные своей карты, после чего с его счета были списаны денежные средства в сумме 19258, которые были переведены мошенником на неустановленный счет.
По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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- CVC код;
Ни под каким-либо предлогом не сообщайте данные своих банковских карт, не привязывайте к своим счетам чужие абонентские номера сотовых телефонов!
Ключевые теги: мошенничество, телефонные мошенники, пластиковые карты.
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