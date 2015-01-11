В Озерске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Весной этого года на телефон жителю поселка Метлино, 1962 года рождения, поступил звонок от неизвестного, который представился работником банка. Сообщив, что с карты пострадавшего проходят переводы денежных средств, и для того, чтобы их приостановить, потерпевшему нужно перевести деньги на номер карты другого банка. Мужчина продиктовал данные своей карты, после чего с его счета были списаны денежные средства в сумме 19258, которые были переведены мошенником на неустановленный счет.

По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

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