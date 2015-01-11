Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Эта рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.

Как напомнили ранее в Роструде, среда, 12 июня, нерабочая в связи с празднованием Дня России.

При этом продолжительность рабочего дня во вторник, 11 июня, сокращается на один час, так как он является предпраздничным.

Следующие длинные выходные будут в ноябре — со 2-го по 4-е число.

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