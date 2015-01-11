Нечто с «хвостом» пролетело в небе над Уралом

Жители Челябинской области наблюдали в небе объект, у которого отчетливо был виден «хвост». Один из южноуральцев успел сделать снимок. Он предположил, что объект является кометой. Однако пользователи полагают, что все-таки на комету это совсем не похоже.

«Если комета, то она долго висит на небосводе. Комету можно наблюдать несколько ночей подряд», – отмечают пользователи социальных сетей, которые внимательно рассмотрели фотографию.

«Скорее всего это просто метеор», – сделали предположение южноуральцы.

Вероятно, житель Челябинской области наблюдал метеорный поток Лириды. Это звездопад из ярких искр с белыми полосами, который идет над Землей с 10 июня. Максимум потока Лириды наступит 15 числа, тогда можно будет увидеть сразу до 8 метеоров в час. А продлится это природное явление до 21 июня.

Найти и определить метеорный поток Лириды можно по яркой звезде Вега, которая расположена на юго-востоке, а также по летнему треугольнику.

Увидеть звездопад и загадать желание можно без бинокля или телескопа, а обычным взглядом. Конечно, лучше для этого выехать за пределы города, на природу.

https://www.cheltv.ru/nechto-s-hvostom-proletelo-v-nebe-nad-uralom/