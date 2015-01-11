Директору МУПа в Озерске вынесли приговор за неуплату 50 млн рублей налогов

В Озерке суд вынес приговор директору МУП «Управление автомобильного транспорта» – мужчина признан виновным в сокрытии денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Установлено, что в 2018 году подсудимый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам, сокрыл денежные средства в сумме более 80 млн рублей, на которые должно было быть наложено взыскание.+

Преступление выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД России, которые оказывали оперативное сопровождение при проведении расследования.

В целях обеспечения исковых требований наложен арест на имущество предприятия стоимостью 26,5 млн рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

https://dostup1.ru/society/Direktoru-MUPa-v-Ozerske-vynesli-prigovor-za-neuplatu-50-mln-rubley-nalogov_117179.html