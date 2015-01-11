Выходные в Челябинской области будут жаркими

В предстоящие выходные, 22 и 23 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в воскресенье возможны грозы.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 20-25 градусов. В воскресенье – плюс 26-31 градус. В ночные часы – плюс 6-11 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

22 июня по народному календарю Кириллин день.

В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду. Начинала поспевать земляника. С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито».

Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.

23 июня - Знамения Тимофея.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

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