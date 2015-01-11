После обращения к Путину на Южном Урале заработала «горячая линия» для рыбаков

В Челябинской области заработала «горячая линия» по факту нарушения законодательства на озерах – к решению проблемы подключились после видеообращения рыбаков-любителей к Владимиру Путину.

Телефон 8 (351) 737-16-57 будет работать в будни с 9.00 до 17.00. Все обращения будут передаваться в компетентные органы для оперативного реагирования. Решение об открытии «горячей линии» было принято на встрече и.о. министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, председателя общественной палаты региона Олега Дубровина с представителями рыбаков-любителей, записавших видеообращение к Путину.

Напомним, рыбаки записали обращение, в котором указали, что за любительскую рыбалку, которая должна быть бесплатной, взимаются деньги. По данным Минсельхоза региона, имеющиеся нормативные правовые акты пока не полностью регламентируют взаимоотношения между пользователями озер и рыбаками, поэтому в министерстве создали и отправили запрос в федеральное ведомство с целью дать разъяснения.

К решению проблемы подключилась региональная прокуратура и врио главы региона Алексей Текслер.

https://dostup1.ru/society/Posle-obrascheniya-k-Putinu-na-Yuzhnom-Urale-zarabotala-goryachaya-liniya-dlya-rybakov_117407.html