Впервые за 3 года на Южном Урале ЕГЭ по английскому сдали на 100 баллов

Впервые за три года в Челябинской области появились выпускники, которые сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов, – это будущие студенты из Челябинска, Озерска и Сатки.

В министерстве отмечают, что в 2019 году значительно повысился процент выпускников, сдавших английский на высокий балл.

«Я до сих пор не могу поверить, что набрала 100 баллов. Если честно, волновалась перед экзаменами. Да и во время них тоже. И после, пока ждала результаты. Но в целом задания оказались примерно такого уровня, к которым и готовились. При достаточном уровне подготовки переживать не имеет особого смысла, ведь это действительно просто одно из испытаний, которое нам нужно преодолеть», – говорит выпускница саткинской школы № 5 Валерия Пермякова.

Официальное ознакомление с результатами экзамена по иностранным языкам состоится в общеобразовательных организациях в понедельник, 24 июня. В случае несогласия с выставленными баллами апелляцию можно будет подать 25 и 26 июня.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону 8 (351) 263-25-17.

https://dostup1.ru/society/Vpervye-za-3-goda-na-Yuzhnom-Urale-EGE-po-angliyskomu-sdali-na-100-ballov_117433.html