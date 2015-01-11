Что интересного в Озёрске и за его пределами в этот уикенд

Афиша этого уикенда!
Озёрск
Все выходные:
Площадка у ткРодной: игровая зона с аттракционами и батутами для детей от года до 15 лет! С 10 до 21-00.
Детский парк: аттракционы работают с 11 до 19-00!
ПКиО: с 10 до 22-00 работает лодочная станция
22 июня
18-00 площадка у кафе "Лукоморье"
Финальная игра Кубка Урала по флаг-футболу среди мужских команд. Местная команда "Демоны" принимает команду "Ласты" ( г. Екатеринбург). Приходите и поддержите озерчан!
19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Лекция "Российский театр. Состояние"
23 июня
UrbanTrail - серия беговых городских стартов приглашает озерчан принять участие в трейловом забеге вокруг озера Аракуль!
Выдача стартовых пакетов в воскресенье с 9:00 до 10:30
Старт всех дистанций в 12-00
Все желающие могут присоединиться к группе бегущих от ЦРОФП "Гагарин": https://vk.com/gagarin_ozersk
13-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Гедда Габлер"
16-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Епифанские шлюзы"
19-00 "Страшная месть"
Касли
23 июня
14-00 ДК им.Захарова
Фестиваль дворового спорта и творчества
Челябинск
22 июня
22-00 Парк Гагарина
Кино под открытым небом. "Судьба человека"
23 июня
10-00 площадь Революции
Большой фестиваль футбола. Гости посетят мастер-классы от ФК "Зенит", открытые тренировки, более 30 детских и семейных аттракционов, зону виртуальной реальности.
г.Пласт, Челябинская область
Все выходные: XXVII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества.
Екатеринбург
Все выходные:
Ельцин центр: С 1 июня Ельцин Центр открыл пространство для детей от 4 лет — «Детское время». По субботам и воскресеньям в специально оборудованной комнате Образовательного центра малыши с педагогами будут учиться новому и применять полученные навыки: мастерить поделки и знакомиться со свойствами материалов, особенностями цветов и форм, а также развивать социальный интеллект. С 11-00.
22 июня
23-00 Дом печати
В Дом Печати заглянет один из крупнейших электронно-музыкальных фестивалей Сибири. Проходящий в горах Алтая уже в четырнадцатый раз, фестиваль ежегодно собирает огромное количество гостей со всей России, общее число которых перевалило за добрую сотню тысяч человек.
23 июня
18-00 Ельцин центр
Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге совместно с Арт-галереей Ельцин Центра представляет выставку «Власть чувств. Германия 19/19». Живые тексты, 140 исторических фотографий и факсимиле приглашают посетителей задуматься над тем, какую власть чувства имели над действиями людей в прошлом — и продолжают иметь сейчас.
Александра Лебедева