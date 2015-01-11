После похолодания на Южный Урал придет жара до +32 градусов

В Челябинской области сохраняется дождливая погода с умеренной температурой воздуха – но уже к концу недели потеплеет до +30.

В пятницу, 28 июня, при прояснении ночные температуры составят плюс 2-7 градусов. Днем потеплеет до 19-24, в горах – до плюс 16. Ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, утром местами туманы.

В выходные на Южном Урале воздух прогреется до 27-32 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

https://dostup1.ru/society/Posle-poholodaniya-na-Yuzhnyy-Ural-pridet-zhara-do-32-gradusov_117634.html